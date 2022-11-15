Криминал 15 ноября 2022, 19:13 Семь человек осудили за присвоение чужого имущества в Москве

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В Москве перед судом предстали семеро членов организованной преступной группы, которых обвинили в присвоении чужой собственности. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на столичный Следком.

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По данным издания, члены ОПГ поделывали документы и приобретали право на имущество госорганов и пенсионеров, после чего оформляли его на родственников. Сумма нанесенного ущерба превысила 250 миллионов рублей. Обвиняемые получили от четырех с половиной до девяти лет лишения свободы.