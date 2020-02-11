Сексуального маньяка поймали в московской гостинице

Столичные правоохранители задержали 38-летнего сексуального маньяка. Он орудовал на территории гостиницы в Измайловском районе столицы. Заводил знакомства в соцсетях, заманивал девушек в номер и там насиловал.

Следователи установили несколько эпизодов. Например, в августе 2019 года мужчина пригласил новую знакомую в гостиницу, встретил ее в холле, благородно проводил до дверей собственного номера, заманил в комнату и изнасиловал.

Позже, в январе 2020 года он так же завел знакомство в соцсети, снова пригласил знакомую в гостиницу. Когда девушка приехала на романтическое свидание, злоумышленник завлек ее в номер и надругался над ней.

«Благодаря проведенному комплексу следственных и оперативных мероприятий следователями на территории гостиницы был задержан ранее неоднократно судимый мужчина. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Сейчас правоохранители устанавливают другие эпизоды, связанные с насильником. Им предстоит установить обстоятельства всех эпизодов, собрать доказательства. Также следователи проверяют задержанного на причастность к другим случаям изнасилований в окрестностях гостиницы и других районах столицы. Следователи попросили всех, кому что-либо известно о маньяке, или пострадавших от его распутства обратиться к правоохранителям.