Сейчас Эдварду Билу не грозит арест за аварию. Главное о его статье

К блогеру Эдварду Билу приковано внимание из-за резонансного ДТП на Садовом кольце. Его задержали на 48 часов и завели в его отношении уголовное дело. Статью могут переквалифицировать в случае ухудшения состояния пострадавшей женщины. Но сейчас арест ему не грозит.

Уголовное дело открыто по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека».

Согласно закону, если Била признают виновным, он может сесть в тюрьму. Срок — до двух лет. Такая статья предусматривает или ограничение свободы на срок до трех лет, или принудительные работы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Также подозреваемого могут арестовать. Максимальный срок заключения под стражу — до шести месяцев. Однако адвокат Сергей Афанасьев считает, что по этой статье блогеру арест не грозит.

«Это [дело] вообще можно по судебному штрафу прекратить либо в связи с примирением. Конечно, его никто не арестует. Ареста нет [по статье, которая предусматривает наказание] до двух лет», — заявил адвокат в разговоре с «360».

Однако статью могут переквалифицировать в случае, если пострадавшая женщина скончается. Тогда речь пойдет о нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть человека. В таком случае Билу грозит до пяти лет тюрьмы.

«Если потерпевшая умрет, то блогер может примириться с потерпевшей стороной и избежать уголовного преследования. Избежать уголовного преследования за примирением сторон можно, только если виновник загладит вину, выплатит компенсацию. Обязательно виновник должен быть ранее не судим», — отметил Афанасьев.

При текущей ситуации Била должны отпустить вечером 3 апреля по подписку о невыезде. Именно в субботу истекут 48 часов с момента его задержания.

Сейчас Бил находится на Петровке в изоляторе временного содержания. Туда его привезли прошедшей ночью из УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве.

Крупное ДТП на Новинском бульваре в Москве произошло в первой половине дня 1 апреля. Там столкнулись пять машин. По предварительным данным, аварию спровоцировал Эдуард Бил, который был за рулем Audi. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в другие автомобили. В частности, Бил лоб в лоб столкнулся с Volkswagen, которым управляла женщина. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали.