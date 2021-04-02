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    02 апреля 2021, 14:07

    Сейчас Эдварду Билу не грозит арест за аварию. Главное о его статье

    Дарья Новая, Наза Салех Захи

    К блогеру Эдварду Билу приковано внимание из-за резонансного ДТП на Садовом кольце. Его задержали на 48 часов и завели в его отношении уголовное дело. Статью могут переквалифицировать в случае ухудшения состояния пострадавшей женщины. Но сейчас арест ему не грозит.

    Сейчас Эдварду Билу не грозит арест за аварию. Главное о его статье

    Уголовное дело открыто по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека».

    Согласно закону, если Била признают виновным, он может сесть в тюрьму. Срок — до двух лет. Такая статья предусматривает или ограничение свободы на срок до трех лет, или принудительные работы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

    Также подозреваемого могут арестовать. Максимальный срок заключения под стражу — до шести месяцев. Однако адвокат Сергей Афанасьев считает, что по этой статье блогеру арест не грозит.

    «Это [дело] вообще можно по судебному штрафу прекратить либо в связи с примирением. Конечно, его никто не арестует. Ареста нет [по статье, которая предусматривает наказание] до двух лет», — заявил адвокат в разговоре с «360».

    Однако статью могут переквалифицировать в случае, если пострадавшая женщина скончается. Тогда речь пойдет о нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть человека. В таком случае Билу грозит до пяти лет тюрьмы.

    «Если потерпевшая умрет, то блогер может примириться с потерпевшей стороной и избежать уголовного преследования. Избежать уголовного преследования за примирением сторон можно, только если виновник загладит вину, выплатит компенсацию. Обязательно виновник должен быть ранее не судим», — отметил Афанасьев.

    При текущей ситуации Била должны отпустить вечером 3 апреля по подписку о невыезде. Именно в субботу истекут 48 часов с момента его задержания.

    Сейчас Бил находится на Петровке в изоляторе временного содержания. Туда его привезли прошедшей ночью из УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве.

    Крупное ДТП на Новинском бульваре в Москве произошло в первой половине дня 1 апреля. Там столкнулись пять машин. По предварительным данным, аварию спровоцировал Эдуард Бил, который был за рулем Audi. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в другие автомобили. В частности, Бил лоб в лоб столкнулся с Volkswagen, которым управляла женщина. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали.