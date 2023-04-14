Криминал 14 апреля 2023, 12:50 Седьмого подозреваемого в убийстве школьника задержали в аэропорту Челябинска СК: в Челябинске задержали седьмого подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка РИА «Новости»

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В Челябинске задержали седьмого подозреваемого в убийстве школьника. Мужчину взяли в аэропорту при попытке улететь из страны, сообщила пресс-служба СК РФ по Челябинской области.

Тело 17-летнего подростка нашли возле дома в Челябинске ночью 9 апреля. Оперативники вычислили шестерых причастных, задержали и отправили в изолятор.

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По версии следствия, мужчины во время ссоры избили школьника, один из них нанес мальчику ножевое ранение. В процессе расследования правоохранители узнали о причастности к убийству еще одного человека.

«Установлена причастность к совершению преступления 20-летнего мужчины, который задержан сотрудниками полиции в аэропорту Челябинска при попытке выехать с территории Российской Федерации», — заявили в Следкоме.

Ему предъявили обвинение и поместили под стражу. Меру пресечения изберет суд. Центральному аппарату СК поручили проконтролировать расследование уголовного дела.

Подозреваемый пытался сбежать в Душанбе, рассказал источник сайта 74.ru. Школьника убили возле компьютерного клуба в торгово-развлекательном центре на северо-западе Челябинска. Его похоронили 12 апреля.