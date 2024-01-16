Криминал 16 января 2024, 00:45 Сдавшихся в плен украинских диверсантов привезли в Москву РИА «Новости»

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Четверых диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовивших теракты на территории РФ, доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщил ТАСС.

«Они арестованы и находятся в СИЗО „Лефортово“. Всем фигурантам предъявили обвинения в организации террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ», — указали в сообщении.

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Украинские боевики сдались в плен в 2023 году в Брянской области. Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку прорваться на территорию России в августе.

Представители ФСБ задержали трех малолетних жителей Мелитополя по подозрению в организации терактов на территории Запорожской области. В прошлом году банда диверсантов получила российское гражданство.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, украинские спецслужбы усилили переброску диверсантов в Россию для проведения мероприятий по дестабилизации обстановки в стране.