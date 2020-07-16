Счет жены замглавы Минфина РФ арестовали в Минске

Белорусский комитет госконтроля (КГК) в рамках расследования дела о махинациях арестовал в Белгазпромбанке счет жены замглавы Минфина России Андреям Круглова. На нем лежали три миллиона евро.

О ходе расследования «Беларусь 1» рассказал замначальника управления департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев. Он пояснил, что Круглов прекратил сотрудничество с белорусским банком, как только занял пост заместителя министра финансов РФ. В Белгазпромбанке остался только счет его жены.

«В рамках расследования уголовного дела на данные средства наложен арест», — сказал Дягилев. Он уточнил, что Минск уже обратился за правой помощью к Москве.

Следователи расследуют незаконную деятельность Виктора Бабарико и его подельников, которые, предположительно использовали банк для отмывания денег и сокрытия незаконных доходов.

Виктор Бабарико почти 20 лет занимал должность председателя правления Белгазпромбанка. Он уволился перед своим выдвижением в президенты Белоруссии в мае 2020 года. В июне в отношении него было возбуждено уголовное дело, по которому он и еще 20 человек были задержаны. ЦИК Белоруссии отказался регистрировать его как кандидата в президенты, сославшись на данные КГК о его незадекларированной собственности в офшорах.