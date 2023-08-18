Криминал 18 августа 2023, 15:13 Сбытчиков героина задержали в Нижнем Тагиле

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Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила задержали троих человек по подозрению в сбыте наркотических веществ. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Один из задержанных рассказал, что ему помогали сбывать героин 33-летний сообщник и его супруга. Вес найденных запрещенных веществ составил 84 грамма.

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По факту распространения наркотиков заведено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.