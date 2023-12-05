Криминал 05 декабря 2023, 14:56 Сбросившим с моста под Магаданом беременную девушку подросткам вынесли приговор Суд под Магаданом отправил сбросивших с моста беременную подростков в колонию РИА «Новости»

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Ольский районный суд в Магаданской области признал двух подростков виновными в покушении на убийство беременной подруги, которую они сбросили с моста. Фигуранты уголовного дела рассчитывали, что девушка погибнет, а они завладеют ее квартирой, сообщило РИА «Новости».

По информации следственных органов, летом 2023 года 17-летний юноша и 16-летняя девушка столкнули 18-летнюю знакомую с моста в реку Ола. Они также пытались инсценировать ее самоубийство. Для этого подсудимые отправили подруге беременной сообщение, в котором она говорила о желании свести счеты с жизнью.

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Но им не удалось до конца реализовать свой план: турецкий строитель, приехавший в Магаданскую область на работу, спас девушку.

С учетом всех фактов суд приговорил юношу к 4,5 года колонии общего режима, а его сообщницу — к четырем годам воспитательной колонии.

Потерпевшая сочла вынесенные приговоры справедливыми. Девушка как воспитанница детского дома получила квартиру в Магадане и готовится стать матерью.

Власти региона отметили смелый поступок иностранца, спасшего беременную местную жительницу.