Сборщиков денег для сирийских боевиков схватили в пяти регионах России

Пособников сирийских боевиков схватили в пяти регионах России. Они собирали и перечисляли деньги террористам из «Хайят Тахрир аш-Шам»*, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Жители Кабардино-Балкарской Республики, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Московской областей создали сеть сбора, хранения и перевода денег на счета третьих лиц, а в результате — террористов в Сирии.

«Полученные деньги под видом благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики», — сообщили в ФСБ.

При обысках у них нашли доказательства преступления, в том числе средства коммуникации, платежные инструменты и документы.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» — международная террористическая организация, запрещена в России.