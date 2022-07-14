facebook_pixel
    14 июля 2022, 10:24

    Сборщиков денег для сирийских боевиков схватили в пяти регионах России

    ФСБ схватила пособников сирийских боевиков в пяти регионах России

    Екатерина Виславская

    Пособников сирийских боевиков схватили в пяти регионах России. Они собирали и перечисляли деньги террористам из «Хайят Тахрир аш-Шам»*, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

    Сборщиков денег для сирийских боевиков схватили в пяти регионах России

    Жители Кабардино-Балкарской Республики, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Московской областей создали сеть сбора, хранения и перевода денег на счета третьих лиц, а в результате — террористов в Сирии.

    «Полученные деньги под видом благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики», — сообщили в ФСБ.

    При обысках у них нашли доказательства преступления, в том числе средства коммуникации, платежные инструменты и документы.

    * «Хайят Тахрир аш-Шам» — международная террористическая организация, запрещена в России.