Сборщиков денег для ИГ* задержали в трех регионах России. Видео

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму, Коми и Ростовской области сборщиков денег для террористов «Исламского государства»*. Все они оказались участниками одной ячейки, отправленной в Россию эмиссарами террористов.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, злоумышленники выманивали деньги под предлогом благотворительности. Всего на их счета перечислили два миллиона рублей. Все средства они планировали передать террористам.

Сотрудники ФСБ сняли видео задержания всех трех пособников террористов.

Первый злоумышленник жил в частном доме. При входе его сразу положили на землю, чтобы он не оказывал сопротивление. В ходе обыска в доме нашли обрез охотничьего ружья. Второго задержали около подъезда многоэтажного дома. В квартире у него нашли кучу мобильных телефонов. Третьего злоумышленника вытащили из автомобиля.

По данным ведомства, в ходе обысков у сборщиков денег для террористов забрали материалы, которые подтверждают их противоправные деяния, а также документы на переводы денег на счета террористов.

Оперативники ФСБ продолжили разыскные мероприятия и следственные действия в отношении террористической ячейки.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.