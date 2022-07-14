Сборщики мебели изнасиловали клиентку и убили ее парня в Анапе

Сборщиков мебели из Анапы приговорили к заключению. Мужчины изнасиловали девушку, а также убили ее парня. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в январе 2021 года. Группа злоумышленников помогала паре перевести мебель в арендованную квартиру. Благодарные молодые люди пригласили их на новоселье. Во время застолья один из мужчин начал приставать к девушке. За нее вступился ее парень, но мужчины избили его. В этот момент один из осужденных изнасиловал девушку.

После двое других мужчин зарезали ее молодого человека и задушили ремнем.

Спустя время сборщиков удалось задержать. Их приговорили к заключению сроком от 13 до 19 лет.