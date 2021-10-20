Сборщика тележек до смерти избили у гипермаркета в Красноярске

Мужчина в Красноярске до смерти забил у гипермаркета «Окей» сборщика тележек. Представители Следственного комитета объявили падавшего в розыск.

Как сказано на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю сказано, нападение произошло еще вечером 10 августа 2021 года у ТРЦ «Окей» в Сибирском переулке. Там 45-летний сотрудник около центрального входа собирал тележки, в какой-то момент у него произошел конфликт с мужчиной.

«Злоумышленник нанес мужчине множественные телесные повреждения, в результате которых он впоследствии скончался», — заявили в СК.

По факту случившегося открыто уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего по неосторожности.

Очевидцы помогли правоохранителям составить фоторобот подозреваемого. Уточняется, что его часто видели в районе гипермаркета. Следователи предположили, что он живет недалеко от магазина.

Источник фото: пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю

Рост мужчины около 175 сантиметров, телосложение среднее, у него длинные рыжи волосы, собранные в хвост, короткая борода, есть серьга в левом ухе. На нем были серая кофта, синие джинсы.

Правоохранительные органы попросили всех людей, кто что-то знает об этом человеке, связаться с ними по телефону: 227-06-45.