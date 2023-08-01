Криминал 01 августа 2023, 18:29 Сборщика металлолома застрелили в Ивановской области

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Сборщика металлолома убили выстрелом из ружья в деревне Жеребцово Вичугского района Ивановской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Преступление произошло в субботу, 29 июля. Мужчина приехал в деревню вместе со своим родственником для сбора металлолома. В какой-то момент он поссорился с 48-летним местным жителем. Тогда последний схватил ружье и два раза выстрелил в приезжего. Сборщик металлолома погиб.

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Полицейские задержали подозреваемого в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело.