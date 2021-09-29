Сбившую троих детей на переходе в Москве студентку Башкирову оставили в СИЗО

Арест Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в Москве, признали законным. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы.

Студентка обвиняется по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Обвинительное заключение было утверждено прокуратурой 22 сентября.

Рассмотрение дела по существу пройдет в Солнцевском районном суде. Башкирова будет находиться под стражей до 16 октября.

Изначально девушку поместили под домашний арест, но затем меру пресечения ужесточили по требованию прокуратуры. Апелляция адвокатов была оставлена без удовлетворения.

ДТП, в совершении которого обвиняется студентка, произошло в июне на улице Авиаторов. Под колесами иномарки, за рулем которой была Башкирова, пострадали дети девяти месяцев, трех и четырех лет. Двое старших детей скончались, у младенца выявили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но его жизнь удалось спасти.