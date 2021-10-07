Сбившую детей на пешеходном переходе студентку захотели оставить в СИЗО еще на полгода

Студентку Валерию Башкирову, которая сбила трех детей на пешеходном переходе в Москве, привезли в Солнцевский районный суд. Рассмотрение дела по существу началось 7 октября, ранее девушке предъявили обвинение. Прокурор потребовал оставить ее в СИЗО и продлить меру пресечения еще на полгода.

Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

«Прокуратура Москвы просила оставить меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную Валерии Башкировой, без изменения, продлив срок ее действия на шесть месяцев с момента поступления дела в суд», — сказано в сообщении.

Обвинитель также заявил, что прокуратура возражает против рассмотрения уголовного дела в отношении Башкировой в особом порядке.

Тверской суд Москвы 29 сентября принял решение оставить студентку в СИЗО до 16 октября. Девушку обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух лиц. Сперва ее поместили под домашний арест, но по требованию прокуратуры меру пресечения ужесточили. Адвокаты студентки подавали апелляцию, но суд оставил ее без удовлетворения.

Смертельное ДТП с участием Башкировой произошло в июне на улице Авиаторов в Москве. Управляя автомобилем Mazda, девушка сбила трех детей — девяти месяцев, трех и четырех лет. Два старших ребенка скончались от полученных травм, младший получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.