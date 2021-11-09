Сбивший насмерть сотрудника СОБР водитель заявил, что перепутал его с бандитом

Телефонный мошенник, который сбил насмерть бойца СОБР во время спецоперации в Санкт-Петербурге, заявил, что принял силовика за преступника. Поэтому и решил врезаться в него. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

Погибшему сотруднику Росгвардии было 48 лет. Его звали Евгений Захаров. Он был подполковником полиции, старшим оперуполномоченным специального отряда быстрого реагирования «Гранит». Был награжден медалью Суворова и медалью «За отличие в охране общественного порядка». У него остались супруга и трое детей.

Спецоперация, во время которой погиб Захаров, проходила 9 ноября на Пулковском шоссе. Один из преступников, подозреваемых в телефонном мошенничестве, за рулем на Fiаt Duсаtо сбил и переехал сотрудника СОБР. От полученных травм он умер на месте.

Сбежавшего преступника поймали через час на КАД. По факту случившегося возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об аресте подозреваемого.