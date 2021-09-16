Сбивший насмерть двух женщин в Москве водитель Merсеdes получил 8 лет колонии

Головинский районный суд Москвы признал Хусена Сомона виновным в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли смерть двух женщин. Водителя приговорили к восьми годам колонии.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщил пресс-секретарь Головинского районного суда Москвы.

Также виновному в течение трех лет нельзя будет водить машину. Кроме того, по этому делу частично удовлетворены гражданские иски на пять миллионов рублей от потерпевших Левочкина и Кевбрина. Первый получит 786 563 рубля, второй — один миллион рублей. Также гражданский иск Кевбрина на 191 454 рубля удовлетворен в полном объеме.

Сомон в конце марта 2021 года на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы на своем Merсеdes сначала врезался в припаркованную машину, потом выехал на тротуар и наехал на двух женщин. После этого мужчина остановил машину и скрылся. Обе пострадавшие в итоге скончались. В его отношении открыли уголовное дело по статье УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Позже Сомон рассказал, что после ДТП попросил очевидцев аварии вызвать пострадавшим скорую помощь. После этого он уехал на такси. До задержания молодой человек находился у своего друга.