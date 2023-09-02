Эксклюзив

02 сентября 2023, 15:58

Сбивший мать с ребенком в Иванове водитель сжег машину

Ивановская полиция начала поиски водителя, сбившего на переходе мать с ребенком

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Женщина и семилетняя дочь получили серьезные травмы после наезда автомобиля ВАЗ 2113 в Иванове. Как сообщила пресс-служба областного главка МВД, авария произошла в вечернее время на пешеходном переходе на улице генерала Хлебникова. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как машина на скорости сбивает женщину и ребенка, которых от удара подбросило вверх. Водитель не стал выходить, а немного сдал назад и быстро уехал.

В полиции сообщили, что мать и девочка находятся в больнице с травмами. Устроивший аварию водитель бросил машину и сжег. В распоряжении «360» оказались фотографии с уничтоженным огнем транспортным средством.

Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»

Правоохранители завели уголовное дело за нарушение правил безопасности. Поиски водителя пока продолжились.

МВД РФ

ДТП

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