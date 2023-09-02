Эксклюзив 02 сентября 2023, 15:58 Сбивший мать с ребенком в Иванове водитель сжег машину Ивановская полиция начала поиски водителя, сбившего на переходе мать с ребенком

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Женщина и семилетняя дочь получили серьезные травмы после наезда автомобиля ВАЗ 2113 в Иванове. Как сообщила пресс-служба областного главка МВД, авария произошла в вечернее время на пешеходном переходе на улице генерала Хлебникова. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как машина на скорости сбивает женщину и ребенка, которых от удара подбросило вверх. Водитель не стал выходить, а немного сдал назад и быстро уехал.

В полиции сообщили, что мать и девочка находятся в больнице с травмами. Устроивший аварию водитель бросил машину и сжег. В распоряжении «360» оказались фотографии с уничтоженным огнем транспортным средством.

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Правоохранители завели уголовное дело за нарушение правил безопасности. Поиски водителя пока продолжились.