Сбивший двух пятилетних девочек житель Омской области пойдет под суд

В Омской области передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, который пьяным за рулем сбил двух пятилетних девочек. Одна из них умерла.

Как сообщает gorod55.ru, в мае 21-летний выпивший житель Знаменского района решил сесть за руль. Пьяная езда закончилась тем, что он сбил двух пятилетних девочек.

После того, как их доставили в больницу с тяжелыми травмами, одна пострадавшая скончалась. Вторую врачи успели спасти.

Материалы дела СУ СКР по региону передало в суд. Мужчина может провести в колонии до 12 лет.