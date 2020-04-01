Сбившему журналиста ВГТРК водителю грозит до пяти лет тюрьмы

МВД России возбудило уголовное дело в Новосибирске после смерти журналиста ВГТРК Антона Лучанского. Его сбил автомобиль. Водитель может получить пять лет тюремного срока.

Следователь МВД России по Новосибирску открыло уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый — 27-летний местный житель. Вечером 30 марта молодой человек на Mercedes-Benz E200 сбил выходящего из трамвая Лучанского. ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска. Журналиста госпитализировали в больницу, но врачи не смогли его спасти. Расследование дела продолжается.

Антону Лучанскому было 45 лет. С 2008 года работал журналистом ГТРК «Новосибирск». Его фильм «Правдивая история людей» в 2019 году номинировали на премию «ТЭФИ». Коллеги вспоминают его доброго, светлого человека, надежного сотрудника.

«Искренний, образованный, ироничный, интеллигентный. Его уважали и любили в редакции. Шутили, что Лучанский — наш Луч, наше солнце», — написано о нем на сайте телеканала. У Лучанского остались жена и дочь.