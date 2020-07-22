Сбившему журналиста в Новосибирске водителю дали более 6 лет колонии

Журналиста ВГТРК Антона Лучанского весной сбили насмерть в Новосибирске. Водитель получил 6,6 года колонии, кроме того он должен выплатить миллион рублей в качестве компенсации.

По информации областного главка МВД, мужчина на Mercedes Benz Е200 насмерть сбил пешехода, выходящего из трамвая. Погибший оказался журналистом «Вести Новосибирск» Антоном Лучанским. Во время аварии водитель был под действием наркотиков и ехал со скоростью не менее 90 километров в час. Само ДТП произошло вечером 30 марта на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске.

Мужчину обвинили по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину он признал и извинился перед семьей погибшего.

«Суд приговорил его к шести годам и шести месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима», — сообщила прокуратура Новосибирской области.

Гособвинитель просил суд отправить водителя за решетку на восемь лет и взыскать с него четыре миллиона рублей. Мужчине же придется выплатить миллион рублей в качестве компенсации. Приговор пока не вступил в силу.