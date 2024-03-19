Криминал 19 марта 2024, 18:58 Сбившему Рубинштейна мужчине вручили обвинительное заключение Прокуратура утвердила обвинение в отношении мужчины, сбившего Рубинштейна РИА «Новости»

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Прокуратура Северо-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего мужчины, который сбил на машине поэта и публициста Льва Рубинштейна. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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«Обвинительное заключение вручено прокурором обвиняемому», — отметили в ведомстве.

Днем 8 января 2024 года водитель не уступил Рубинштейну дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил его. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Там он через некоторое время скончался от полученных травм.

Рубинштейна проводили в последний путь в Москве 17 марта. Траурная церемония прошла в ДК «Рассвет» в Столярном переулке.

Проститься с литератором пришло большое количество людей. По видеосвязи выступили друзья поэта, которые не смогли приехать, писали «Известия».