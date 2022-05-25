Модель, которая сбила на Range Rover школьника в центре Москвы, может стать фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении девушки проводится проверка. Она может стать фигурантом уголовного дела по статье 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“», — привело агентство слова своего собеседника. Пока, по его словам, на девушку составлен лишь административный протокол по статье 12.27 КоАП.

Об аварии с участием 10-летнего ребенка в понедельник, 23 мая, «360» сообщил источник в МВД.

Позже об аварии сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Эту информацию также подтвердила и столичная прокуратура.

Как сообщал агентству другой источник в правоохранительных органах, за рулем Land Rover находилась 27-летняя девушка. Ученик четвертого класса ехал на велосипеде на тренировку по нерегулируемому пешеходному переходу.