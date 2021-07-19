Сбившую детей в Солнцеве девушку потребовали отправить в СИЗО

Сбившей детей в Солнцеве девушке предъявили обвинение по уголовной статье. Столичная прокуратура потребовала отправить водителя в СИЗО.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, Валерия Башкирова обвиняется в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения направлено в Тверской районный суд.

В минувшую пятницу Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей. Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на западе Москвы. Детей доставили в больницу. Двое из них скончались. Никулинский районный суд отправил студентку под домашний арест.

Мать студентки сегодня заявила, что вся семья искренне переживает из-за случившегося. Отец Башкировой считает, что ДТП могло произойти из-за слепящего солнца. По его словам, Валерия никогда не употребляла спиртное, а использование мобильного телефона за рулем находится под строгим запретом.