Сбившего людей на Остоженке рэпера Эллея доставили в суд. Видео

Рэпера Эльмира Гулиева (Эллея), который в сентябре 2020 года устроил ДТП на Остоженке и сбил людей, доставили в суд. Дело заслушают в особом порядке. Уже сегодня ему могут вынести приговор.

Телеканал «360» на своем YouTube-канале ведет прямую трансляцию у зала суда.

Гулиев стал виновником аварии 21 сентября 2020 года, она произошла на пересечении улиц Остоженка и Померанцев переулок в центре Москвы. Рэпер был за рулем Infiniti, врезался в проезжавший Mercedes. После этого его машину на полной скорости отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

Мужчина и две женщины получили серьезные травмы. У первого пострадавшего диагностировали травму позвоночника и головы. У одной женщины было сотрясение мозга и перелом таза. Однако больше всех не повезло женщине, которой из-за серьезных травм пришлось ампутировать часть ноги.

У Эллея в крови после случившегося нашли наркотические вещества. По его словам, он принимал обезболивающие таблетки из-за болей в спине.

Молодого человека задержали и заключили под стражу. Хамовнический суд 2 апреля продлил на шесть месяцев арест Гулиеву, хотя он раскаялся и просил дать ему шанс.

Эллей в 2020 году получил 49 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Также у него есть условная судимость за грабеж.