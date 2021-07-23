Сбитых московской студенткой мальчиков похоронили под Вологдой. Видео

Родные и близкие похоронили двух мальчиков, погибших в результате аварии с участием 18-летней студентки Валерии Башкировой. Траурная церемония прошла в деревне Кротово под Череповцом. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что на кладбище приехали несколько машин и автобус. Маленькие закрытые гробы достали из багажника внедорожника. Их поставили около могилы, где собрались родные и близкие погибших мальчиков.

Погибшим детям было по три и пять лет. Старший вместе с родителями приехал в гости к родственника из Череповца. В минувшую пятницу, 16 июля на улице Авиаторов мальчиков и маленькую девочку в коляске сбила на иномарке студентка Валерия Башкирова.

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Девушка не сбавила скорость и на полном ходу врезалась в людей. От удара дети разлетелись в сторону.

Прибывшие на место медики срочно забрали пострадавших в больницу, где двоюродные братья в течении суток скончались от полученных травм. Полиция завела уголовное дело в отношении виновницы аварии. Сначала суд отправил ее под домашний арест, но следователь настоял на пересмотре. В результате Валерию Башкирову отправили в СИЗО.