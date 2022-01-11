Сбежавшую из колонии-поселения в Тюмени женщину осудили на полтора года

Полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима получила ранее осужденная женщина, сбежавшая из колонии-поселения в Тюмени. Приговор вынес Калининский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По данным пресс-службы, обвиняемая признала вину в побеге из мест лишения свободы. Дело рассматривалось в особом порядке.

«Женщина ранее судима, характеризуется отрицательно. Суд с учетом всех обстоятельств дела назначил Наталье Конаковой наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Согласно информации из уголовного дела, в марте 2021 года женщина была приговорена за кражу к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Ночью 10 сентября 2021 года она воспользовалась отсутствием контроля, вылезла в окно в туалете для женщин, а после перебралась через забор. Тем же днем ее задержали сотрудники колонии. Беглянка пряталась в квартире знакомых в Тюмени.