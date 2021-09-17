Сбежавшим из ИВС вместе с Мавриди преступникам вынесли приговор

Истринский городской суд Подмосковья вынес приговор четырем преступникам, которые в августе сбежали из ИВС. Пятым участником побега был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

По данным прокуратуры Московской области, уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря совершили десяток краж и два грабежа. Их признали виновными в краже, грабеже и хищении либо вымогательстве оружия, сообщил «Коммерсант».

Преступники совершали грабежи и кражи в Московской и Тверской областях. Для этого они выбирали дома состоятельных людей, вскрывали там двери или окна и выносили все ценности. При этом их особое внимание привлекали коллекции иностранных банкнот и монет. Похищенное злоумышленники вывозили на двух иномарках.

Самый большой срок получил Бутнару, который был признан организатором преступной группы. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Еще двое обвиняемых получили по шесть лет общего режима, четвертый — шесть лет 11 месяцев строгого режима. Гособвинение просило приговорить Бутнару к 13 годам тюрьмы, а сообщникам дать от девяти до 11 лет. К этим срокам потом могут добавить еще по пять лет за побег.

Побег из ИВС был совершен в ночь на 6 августа. Бутнару, Грозаву, Цуркану и Тетерю задержали в течение августа. Мавриди был пойман 13 сентября в районе Митино. На допросе он рассказал, что после побега скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Подмосковье. У него изъяли три тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей. В настоящее время он арестован.