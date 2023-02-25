25 февраля 2023, 14:03
Сбежавший с места двойного убийства на почве ревности устроил смертельное ДТП
МВД Башкирии: житель республики совершил двойное убийство из-за ревности
Житель Башкирии из-за ревности убил бывшую несовершеннолетнюю девушку и ее нового возлюбленного, а затем убил еще одного человека в ДТП. О происшествии сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным представителей ведомства, тела первых жертв жителя республики обнаружили вечером 24 февраля. Они находились в машине нового возлюбленного бывшей пассии ревнивца. При этом девушка не достигла совершеннолетнего возраста, а ее новому ухажеру — и владельцу автомобиля — было 20 лет.
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У погибших нашли ножевые ранения.
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Правоохранители отметили, что подозреваемого определили достаточно оперативно. Полицейским постам и патрулям Миякинского и соседних районов разослали ориентировку на автомобиль ВАЗ-2114, в котором он мог передвигаться. Машину быстро засекли.
«Вскоре машина была замечена полицейскими, увидев которых парень попытался скрыться», — рассказали представители местного МВД.
Однако далеко уехать он не смог. Подозреваемый устроил ДТП, в результате которого один человек погиб. Еще двоих — включая подозреваемого — доставили в больницу.
Правоохранители уже выяснили обстоятельства убийства. По их данным, подозреваемый следил за бывшей пассией. Узнав, что девушка вошла в новые отношения, он воспылал ревностью и решился на злодеяние.
СУСК России по Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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