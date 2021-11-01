Сбежавший из психбольницы член банды Басаева попал на камеры

Предполагаемый член банды Шамиля Басаева, который сбежал из психбольницы в Астрахани, засветился магазине. Там его сняли камеры видеонаблюдения. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Астраханской области.

На одном снимке виден мужчина в черной куртке и маске, он стоит около кассы магазина. На другом фото он запечатлен в помещении.

Источник фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

«Фотографии актуальные», — заявил РИА «Новости» представитель УМВД России по Астраханской области.

Ведомство на своем сайте дало полное описание беглеца. На нем черная кутка с капюшоном, черный спортивный костюм, толстовка с капюшоном серого цвета, кроссовки черного цвета. Его рост — 163–165 сантиметров, телосложение худощавое, седая борода. В МВД отметили, что мужчина постоянно носит маску, даже на улице.

Ранее стало известно, что мужчина сбежал из психиатрической клиники в Астрахани 26 октября. Там он был на принудительном лечении. До этого его судили за бандитизм.

Имя и дата рождения беглеца совпали с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова. Информация о нем есть в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Алханова задержали в июле 2021 года за нападение на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ.