Сбежавший из ИВС Мавриди при задержании представился вымышленным именем

Во время задержания сбежавший из ИВС Александр Мавриди представился выдуманным именем. Он сказал полиции, что в Москву приехал из Ростова-на-Дону, судимости не имеет.

Видео задержания обвиняемого в убийстве «колбасного короля» выложили на сайте МВД.

«Сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД России, совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре», — сообщили в ведомстве.

На видео мужчина старался держать глаза закрытыми. На вопрос, как его зовут, он ответил, что Владимир Иванович Иванов. Также заявил, что недавно приехал в Москву из Ростова-на-Дону, судимости у него нет. За что задержан — не в курсе. При этом не смог назвать адрес проживания в родном городе.

Сбежавшего фигуранта дела об убийстве бизнесмена Владимира Маругова обнаружили в московском районе Митино, на улице Дубравной. При задержании он пытался оказать сопротивление.

Трое других участников побега были задержаны ранее в Московской и Новгородской областях, еще один сам явился в правоохранительные органы.