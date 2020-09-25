Сбежавших обвиняемых из Иркутска вернули в СИЗО

В следственном изоляторе Татьяна Никитина и Сергей Устюгов проведут минимум еще два месяца. Суд отправил их за решетку до 21 ноября.

Пара совершила побег из-под стражи 7 сентября.

Никитина и Устюгов получили прозвище «иркутские Бони и Клайд». Пару осудили в 2017 году за серию разбоев, грабежей и незаконный оборот оружия. По официальной версии, при проведении следственного эксперимента они сбежали. Больше полумесяца возлюбленные находились в федеральном розыске. Главк МВД проводит по этому факту служебную проверку.

Двоих неизвестных обнаружили жители садоводства под Ангарском в своем дачном доме 22 сентября. Устюгов попытался оказать сопротивление, но пенсионер — бывший сотрудник МВД — с сыном обезвредили его. Никитиной удалось скрыться, но на следующий день ее задержали.