Сбежавших из психбольницы в Иркутске пациентов задержали. Они успели добраться до реки

Шестерым пациентам удалось убежать до реки Ушаковка — она в 10-12 километрах от больницы. Когда беглецы увидели полицейских, то пустились наутек. Но их быстро остановили.

В спецоперации участвовали более ста сотрудников, среди них полицейские, работники уголовного розыска, инспекторы ГИБДД и ППС.

Инцидент произошел в Иркутске в ночь с 11 на 12 апреля. Пациенты схватили медсестру и начали угрожать ей. Они требовали выпустить их на улицу. Видео с камеры наблюдения появилось в соцсетях. Как уточнили изданию «Подъем» в региональном СК, сами врачи не пострадали.

Позже выяснилось, что парням от 18 до 28 лет. Против молодых людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 119 «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».

Расследование дела продолжается, выясняются все подробности.