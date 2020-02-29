Сбежавшие пьяные психбольные ограбили ресторан в Коми

Сбежавших из психбольницы в Сыктывкаре шестерых пациентов подозревают в грабеже. В ближайшем ресторане они потребовали спиртное и деньги. Все больные были на принудительном лечении.

Сообщение о побеге пациентов лечебницы поступило в полицию Сыктывкара 26 февраля. Один из пациентов, размахивая ножом, потребовал выпустить его на волю. С собой он прихватил принадлежащие медикам деньги и личные вещи. Требованиям пришлось подчиниться.

С ним в бега ударились еще пятеро пациентов клиники. Воздух свободы скоро всем шестерым вскружил головы, и товарищи по несчастью решили это дело обмыть. Тут как раз нашелся и подходящий ресторан.

«Около 02:00 часов ночи в дежурную часть поступило сообщение, что в одном из увеселительных заведений совершено открытое хищение денежных средств и спиртных напитков», — рассказали в МВД республики.

Собрав награбленное, беглецы отправились праздновать. Свое освобождение они решили обмыть на одной из квартир.

«В одной из квартир дома по улице Новоселов в Эжвинском районе подозреваемые в совершении преступлений были задержаны», — добавили в полиции Республики Коми.

В отношении задержанных открыли уголовное дело. Беглецам инкриминируют грабеж и разбой. Пятеро психбольных вернулись в лечебницу. Инициатора разгуляя решением горсуда отправили в СИЗО под стражу .