Криминал 01 августа 2023, 14:44 Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя автобуса в Подмосковье отправили в колонию Суд дал 5,5 года колонии-поселения водителю автобуса, сбившего девочку в Ленинском округе РИА «Новости»

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Водителя автобуса, который в июне 2022 сбил на пешеходном переходе в Ленинском округе девочку и скрылся, приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения. Потерпевшей стороне назначили компенсацию на сумму три миллиона рублей, сообщила прокуратура Московской области.

Суд признал Звиади Ломидзе виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека, и оставлении места ДТП.

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Авария произошла 19 июня 2022 года. Мужчина ехал на автобусе по дороге в Ленинском округе, нарушив ПДД, и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку 2011 года рождения, а потом скрылся. Ребенок скончался на месте.

Водителя арестовали на третий день после аварии. «Известия» показали кадры из зала суда, где мужчине избрали меру пресечения.

Суд приговорил его к 5,5 года заключения в колонии-поселении, лишил права управлять транспортом на два года и постановил выплатить потерпевшим три миллиона рублей компенсации морального вреда.