Криминал 10 апреля 2023, 23:01 Сбежавшего из зала суда свердловского рецидивиста поймала полиция Полиция задержала сбежавшего из суда Первоуральска рецидивиста РИА «Новости»

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В Свердловской области 10 апреля из здания суда сбежал мужчина, которому решили изменить меру пресечения с УДО на арест. Правоохранителям удалось его задержать, рассказал Ura.ru руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Слушание по делу шло в суде Первоуральска. Александр Колмаков получил судимость за причастность к грабежу, краже и мошенничеству. Он нарушал требования условно-досрочного освобождения, поэтому его и хотели арестовать.

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Когда судья огласил вердикт, мужчина выпрыгнул в окно на втором этаже и попытался скрыться. В результате розыскных мероприятий Колмакова задержали сотрудники полиции городского ОВД.

«Одна из поисковых групп, в состав которой входили сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, отрабатывали квартиру, расположенную на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, где по оперативной информации мог находиться беглец», — пояснил Горелых.

Оказалось, что разыскиваемый спрятался под диваном. При задержании он не сопротивлялся. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, откуда переведут в СИЗО для отбытия наказания.