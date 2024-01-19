Криминал 19 января 2024, 01:27 Сбежавшего из военной части офицера приговорили к 6 годам колонии РИА «Новости»: на Сахалине вынесли приговор офицеру, сбежавшему из части в ДНР РИА «Новости»

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Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил офицера к шести годам колонии общего режима за то, что он на полгода сбежал из своей военной части в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину осудили по части пятой статьи 337 Уголовного кодекса — «Самовольное оставление части или места службы».

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«Военнослужащий лишен воинского звания „младший сержант“ и взят под стражу в зале суда», — уточнили в пресс-службе.

Военнослужащий самовольно покинул пункт временного размещения подразделения воинской части 19 марта 2023 года. Следующие полгода он отдыхал — находился в Донбассе и у матери в Краснодарском крае. 13 сентября мужчина явился в свою воинскую часть в Южно-Сахалинске.

В декабре прошлого года аналогичный приговор на Сахалине получил другой участник СВО. Он также сбежал из расположения воинской части в ДНР, а через два месяца самостоятельно пришел в воинскую часть в Южно-Сахалинске.