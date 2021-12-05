Сбежавшего из психбольницы в Чехове задержали

Осужденного за убийство особого опасного преступника Александра Кутузова, месяц назад сбежавшего из психиатрической больницы Чехова, задержали. Информацию о поимке беглеца «360» подтвердили в управлении СК РФ по Московской области.

Поиски особо опасного беглеца продолжались с 3 ноября, когда он покинул территорию психиатрической лечебницы. Спустя месяц 33-летнего Кутузова удалось найти.

Источник фото: телеканал «360»

По данным Telegram-канала «112», Кутузов скрывался в городе Аксае Ростовской области.

Источник «360» ранее сообщал, что Кутузов обвинялся в убийстве своего знакомого, с которым часто распивал спиртное. Однажды между ними произошла ссора, в ходе конфликта Кутузов ударил своего приятеля ножом. Тот впоследствии скончался. Суд позже установил, что обвиняемый невменяем. Его поместили на лечение в психиатрическую больницу в Чехове. По данным источника, при побеге Кутузов запрыгнул на пустующую будку вахтера, перелез через забор и скрылся.

В начале ноября уже сообщалось, что беглеца якобы поймали в Подольске, но эту информацию вскоре опровергли.