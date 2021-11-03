Магомеда Алханова, предположительно, одного из членов группировки Шамиля Басаева, которого удалось поймать через неделю после его побега из психиатрической клиники в Астрахани, отправили в СИЗО. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

«Алханова поместили в СИЗО», — сообщил собеседник агентства.

Магомеда Алханова задержала астраханская полиция 2 ноября. Неделю назад, 26 октября, он сбежал из психиатрической больницы, в которой находился на принудительном лечении под стражей.

На следующий день МВД объявило Алханова в розыск. По данным ведомства, Алханова Магомеда Хасановича, чьи данные совпали с данными подавшегося в бега, ранее судили за бандитизм. Он состоял в банде Шамиля Басаева и участвовал в нападении на роту Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года.

Шамиль Басаев — член чеченских террористов и экстремистов. Российские спецслужбы ликвидировали его в 2006 году. Он совершил множество громких преступлений, среди которых теракт в Беслане и захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост».