Криминал 06 сентября 2023, 11:03 Сбежавшего из колонии в Свердловской области задержали ФСИН: сбежавшего из свердловской колонии № 45 задержали РИА «Новости»

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Силовики смогли задержать преступника, который устроил побег из колонии-поселения № 45 в поселке Восточном Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН России по региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пятого сентября днем в городе Алапаевске сотрудники отдела розыска ГУФСИН и отдела МВД России „Алапаевский“ задержали разыскиваемого», — сообщили в ведомстве.

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Речь идет о мужчине 1992 года рождения. Он 30 августа сбежал из колонии, после чего его объявили в розыск. Мужчина изначально получил пять лет по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП».

Сейчас в его отношении завели новое дело — о побеге из мест лишения свободы, добавили представители ФСИН. Теперь преступнику грозит еще четыре года лишения свободы.