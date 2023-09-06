06 сентября 2023, 11:03
Сбежавшего из колонии в Свердловской области задержали
ФСИН: сбежавшего из свердловской колонии № 45 задержали
Силовики смогли задержать преступника, который устроил побег из колонии-поселения № 45 в поселке Восточном Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН России по региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Пятого сентября днем в городе Алапаевске сотрудники отдела розыска ГУФСИН и отдела МВД России „Алапаевский“ задержали разыскиваемого», — сообщили в ведомстве.
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Речь идет о мужчине 1992 года рождения. Он 30 августа сбежал из колонии, после чего его объявили в розыск. Мужчина изначально получил пять лет по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП».
Сейчас в его отношении завели новое дело — о побеге из мест лишения свободы, добавили представители ФСИН. Теперь преступнику грозит еще четыре года лишения свободы.
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