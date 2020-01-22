Сбежавшего из колонии мужчину осудят в Курганской области

По данным информагентства, летом 2018 года мужчина сбежал из колонии-поселения в пригороде Кургана. Он напал на таксиста, засунул его в багажник авто и уехал. По дороге шоферу удалось выбраться из багажника и убежать.

Сам же беглый заключенный похитил у дачников в садоводческом товариществе обувь, одежду, мобильник и прочее имущество. Преступника поймали в сентябре в Самаре, куда он добрался в вагоне с углем. По предварительной информации, зэк сбежал ради девушки, однако отношения с ней не сложились.