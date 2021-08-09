Сбежавшего из ИВС в Самарской области задержали

В Самарской области задержали мужчину, который совершил побег из изолятора временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Предварительно, в ночь с 6 на 7 августа 2021 года из изолятора временного содержания был совершен побег подозреваемым в совершении преступления по статье „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что осужденный спустился по простыне и перелез через забор. Однако полицейские оперативно задержали сбежавшего.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Также проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям всех ответственных за это лиц. Руководитель следственного управления лично контролирует ход проведения проверки, добавили в пресс-службе.