Сбербанк объявил о новой утечке данных 5 тысяч своих клиентов

Матрица наоборот: почему наши данные стали так часто красть и что с этим делать Подробнее

По новым данным, в конце сентября сотрудник Сбербанка продал пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка. Он сделал это в несколько этапов. Покупателями являлась «одна из преступных групп в теневом интернете».

Правоохранительные органы начали работать со злоумышленником, личность которого была выявлена в результате внутреннего расследования Сбербанка.

«Службой безопасности банка во взаимодействии с правоохранительными органами были изъяты все украденные сведения и зафиксированы доказательства этого», — сказано в пресс-релизе.

В документе говорится, что большинство учетных записей, доступ к которым получили мошенники, устарели или неактивны. Все карты клиентов перевыпущены. Средствам пострадавших от действий злоумышленника россиян ничто не угрожает.

Руководство Сбербанка извинилось перед клиентами за случившееся и пообещало усилить системы контроля к данным. Основной вектор дальнейшей работы — свести к минимуму влияние человеческого фактора.