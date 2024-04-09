Криминал 09 апреля 2024, 15:24 Сатанистов в Москве приговорили к реальным срокам за ритуальные убийства Московский суд вынес приговор банде сатанистов

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Московский областной суд 9 апреля вынес приговор членам банды сатанистов, которые совершали ритуальные убийства в разных регионах России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, Андрей Трегубенко и Ольга Большакова спланировали и совершили убийство знакомой летом 2016 года. Женщину зарезали в лесу Карелии и там же спрятали тело.

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Позднее они познакомились с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Дерюгиной, с которыми решили совершить еще одно преступление. Убийство произошло в лесу в Ленинградской области. Жертву вновь зарезали, а тело закопали в яму.

Кроме того, Трегубенко в одиночку убил в Балашихе знакомого мужчину. После этого он совершил ритуальный обряд, как это происходило с телами других жертв.

В 2021 году уголовным делом занялись следователи центрального аппарата СК РФ. Позднее правоохранители задержали подозреваемых по этому делу.

В СК РФ сообщили, что Трегубенко пожизненно лишили свободы. Перевозчикова-Хмурого приговорили к 15 годам лишения свободы, Дерюгину — к 13 годам. Большакова также получила длительный срок заключения.

Ранее в Башкирии сатанист убил пенсионера и съел его сердце.