Сатанист убил свою семью и сжег их тела в Краснодарском крае

27-летний мужчина, который увлекался оккультными обрядами и рунической вязью, убил свою семью. При этом злоумышленник страдал расстройством личности. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина часто ссорился со своей семьей на фоне нестандартных увлечений. В какой-то момент конфликт довел его до убийства.

В середине мая 2021 года он зарезал 81-летнего отца, 72-летнюю мать и 42-летнего брата. Убийства он совершил с особой жестокостью. После он поджег дом с их телами.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. На время расследования его определили в психиатрическую больницу.