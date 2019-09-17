Саратовского врача изнасиловали по пути к пациенту

Неизвестный изнасиловал участкового врача в Саратове. Медик искала дорогу к пациенту, и мужчина вызвался помочь. Пострадавшая подала заявление в полицию. Следователи открыли уголовное дело.

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Все произошло 16 сентября вечером. Участковый врач из поликлиники Кировского района Саратова шла к больному, который живет в поселке Завокзальный. Однако она не могла найти нужный адрес. Вызвавшийся помочь ей мужчина довел ее до пустыря, где изнасиловал. После этого он скрылся.

СУ СК РФ по региону открыл уголовное дело по статье «Изнасилование», сообщили в пресс-службе ведомства. Личность жертвы не разглашается. По данным ИА «Взгляд-инфо», речь идет о 24-летней женщине. Девушка звала на помощь, но рядом никого не оказалось.

Сейчас она находится в больнице. Ее состояние не уточняется. Насильником оказался мужчина без определенного места жительства 1962 года рождения.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. По информации РЕН ТВ, бездомного удалось задержать. Расследование уголовного дела продолжается.