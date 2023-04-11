Криминал 11 апреля 2023, 16:57 Саратовского военкома отправили в СИЗО по делу о взятке в крупном размере РИА «Новости»: военкома из Саратова Садомова арестовали по делу о взятке РИА «Новости»

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Военного комиссара Волжского, Кировского и Фрунзенского районов Саратова Олега Садомова арестовали по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе областного суда.

По словам собеседницы агентства, о заключении под стражу Садомова просил военный следственный отдел СК России по Саратовскому гарнизону. Суд удовлетворил ходатайство. Под арестом военком пробудет два месяца — до 27 мая включительно.

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В пресс-службе суда обратили внимание, что защита Садомова обжаловала решение о мере пресечения, но потом отозвала апелляцию.

Садомова обвинили по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК о получении взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере, уточнило агентство. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.