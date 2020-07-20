Саратовского следователя облили кислотой

«Нападение совершено у здания СУ СКР в понедельник утром. Следователь доставлен в клинику. Его жизни, по словам врачей, ничто не угрожает», — приводит агентство слова собеседника.

По данным источника сайта «СарИнформ», на следователя напала женщина, у которой были к нему претензии. Она облила сотрудника ведомства кислотой прямо на проходной. Неизвестное вещество попало пострадавшему на лицо и руки.

По факту происшествия СК организовал доследственную проверку. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники, причиной ЧП могла стать не служебная, а личная история.