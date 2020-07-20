Саратовского следователя облили кислотой
На саратовского следователя напали возле здания регионального СУ СК России утром 20 июля. Его отвезли в больницу. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, жизнь пострадавшего вне опасности.
«Нападение совершено у здания СУ СКР в понедельник утром. Следователь доставлен в клинику. Его жизни, по словам врачей, ничто не угрожает», — приводит агентство слова собеседника.
По данным источника сайта «СарИнформ», на следователя напала женщина, у которой были к нему претензии. Она облила сотрудника ведомства кислотой прямо на проходной. Неизвестное вещество попало пострадавшему на лицо и руки.
По факту происшествия СК организовал доследственную проверку. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники, причиной ЧП могла стать не служебная, а личная история.