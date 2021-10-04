Саратовского полицейского заподозрили в майнинге в здании МВД

В Саратове возбудили уголовное дело против полицейского, который занимался майнингом прямо в здании МВД. Его заподозрили в превышении должностных полномочий.

Следствие выяснило, что сотрудник полиции установил в служебном помещении два электронных устройства, подключил их к электросети и добывал криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Саратовской области.

Своими действиями правоохранитель причинил ущерб в размере 231 тысячи рублей — столько составила переплата за электроэнергию.

При обыске, уточнил Telegram-канал Baza, в помещении нашли два майнера для добычи биткоинов, Wi-Fi-роутер и три блока питания. Один из них находился на балансе ГИБДД по Саратову.

По делу ведут следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и закрепить полученные доказательства. Расследование продолжается.