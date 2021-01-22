Саратовского пенсионера заподозрили в убийстве сына. Изрезанный труп нашли на улице
Мужчину нашли мертвым утром 19 января на Весенней улице. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стали резаные раны и острая кровопотеря. У мужчины были повреждены яремная вена и сонная артерия. Полицейские задели уголовное дело об убийстве.
«По подозрению в совершении данного преступления задержан 72-летний отец погибшего. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
Одна из соседок рассказала «360», что пенсионер все время работал и не увлекался алкоголем. При этом его сын часто употреблял спиртное и цеплялся к другим людям, если на него не так посмотрели.
«У них каждый день праздники, каждый день пьянки и скандалы. Настоящие алкаши», — заявила другая соседка.
Она добавила, что эту семью нельзя назвать хорошей. По ее словам, убийство могло произойти только вследствие распития алкоголя.